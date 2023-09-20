جامعة الفيوم تطلق قافلة الخير لتوزيع شنط مدرسية على الطلاب

عقد مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الفيوم، اليوم الأربعاء، جلسته رقم (١٨٩) برئاسة الدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم.

وأشار الدكتور عاصم العيسوي، إلى قيام قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بتنفيذ قافلة الخير لتوزيع الشنط المدرسية على الطلاب الأكثر احتياجًا بمحافظة الفيوم بالتعاون مع كليتي السياحة والفنادق والطب ومؤسسة حياة كريمة.

كما تم إحاطة المجلس باعتزام قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة تنظيم احتفالية اليوبيل الذهبي للذكرى الـ٥٠ لحرب أكتوبر المجيدة.

وناقش المجلس عددًا من الموضوعات شملت تشكيل لجنة اختيار المرشح لجائزة التفوق في خدمة المجتمع وتنمية البيئة لعيد العلم السادس عشر، فضلًا عن مناقشة عدد من البروتوكولات بين الجامعة وجهات ومؤسسات أخرى تعود بالنفع على المجتمع المحلي وطلاب الجامعة.

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