بدء إقامة السياج العاجل حول المنطقة المنكوبة بدرنة

كشفت وكالة الأنباء الليبية، اليوم الأربعاء، عن بدء إقامة السياج العاجل حول المنطقة المنكوبة بمدينة درنة.

وشاركت عدد من طائرات البحث والإنقاذ المصرية فى انتشال الجثث وإنقاذ المصابين فى المناطق المنكوبة التى ضربها الإعصار خلال الأيام الماضية.

يأتي ذلك استمرارا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة فى دعم الأشقاء الليبيين.

وأنشأت القوات المسلحة معسكر الإغاثة المصرى بمنطقة مرتوبة داخل المناطق المتضررة قرب مدينة درنة للتخفيف عن المواطنين المتضررين من الإعصار وتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية والإنسانية لهم.

كما قدمت القوات المسلحةالعديد من المساعدات الإنسانية العاجلة ووسائل الإعاشة للمواطنين فى العديد من المناطق الصعب الوصول و الخروج منها.

يأتى ذلك انطلاقاً من الثوابت المصرية الراسخة تجاه أشقائها من الدول فى مواجهة كافة الأزمات والمحن.