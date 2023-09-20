باحث: الإخوان تراهن على المرشحين المحتملين للرئاسة

قال الباحث في شؤون الحركات الإسلامية، عمرو عبد المنعم، إن جماعة الإخوان تلعب دائمًا في الوقت بدل الضائع، حيث تسعى إلى ترويج أفكارها وتراوغ أمام الظروف المتغيرة.

وأكد في تصريح لـ"البوابة نيوز"، أن رهان الإخوان في الوقت الحالي يتمثل في الاستمرار في التواصل مع المرشحين المحتملين للرئاسة ومساعدتهم في العودة والتأثير في الساحة السياسية، حيث يروجون لفكرة أنهم ما زالوا يمتلكون قوة وتأثير في الشارع رغم أن هذه ليس الحقيقة، موضحًا أن اللاعب الأساسي في هذه المعادلة هو المملكة المتحدة، حيث تسعى الإخوان للحصول على دعمها في تشكيل تحالفات سياسية وتوجيه المشهد الانتخابي المقبل.

وأضاف عمرو عبدالمنعم، أن تصريحات حلمي الجزار القيادي الإخواني مجرد حديث يغازل بيه المرشح المحتمل أحمد الطنطاوي، مشددا على أهمية التصدي لتلك الجماعات وعدم التساهل معها، حيث تعمل جماعة الإخوان الارهابية علي إثارة الجدل.