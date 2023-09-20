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الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الوطنية للانتخابات تكشف سبب الابتعاد عن التصويت الإلكتروني في السباق الرئاسي

الوطنية للانتخابات
الوطنية للانتخابات
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قال المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إنه لا تصويت إلكترونيا في انتخابات الرئاسة المقبلة.

وأضاف: "منصب رئيس الجمهورية لا يمكن لأحد أن يعرضه لأى مطعن.. نبتعد عن التصويت الإلكتروني خشية إجراء أى طعن لأنه يحتاج إلى تعديل دستوري".

وأضاف مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، خلال مؤتمر صحفي نقلته فضائية “إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أنه بالنسبة للبروتوكول الخاص بالتضامن الاجتماعي فى العملية الانتخابية، فهو متاح كل شيء للتعامل مع أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، ويتم مراعاته من حيث الأماكن المناسبة فى اللجان لذوي الإعاقة.

وتابع مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، “بالنسبة لعدم المشاركة لبعض المواطنين فى العملية الانتخابية، فإن كافة المواطنين لهم حق التصويت فى المشاركة، وزي ما مكتوب صوتك هيوصل ودي أمانة يجب أن يتحلى بها كل مواطن، وندعو كافة المواطنين للمشاركة فى العملية الانتخابية، ولكن التصويت الإلكتروني به مشاكل تقنية”.

 

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