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الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

رئيس التشيك: أوكرانيا يجب أن تكون من يملي شروط السلام مع روسيا

رئيس التشيك بيتر
رئيس التشيك بيتر بافل
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صرح رئيس التشيك بيتر بافل، أن أوكرانيا يجب أن تكون من يملي شروط السلام مع روسيا، التي يجب أن تسحب كافة قواتها دون قيد أو شرط من الأراضي الأوكرانية.
وتابع الرئيس التشيكي -في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الأربعاء- أن اتفاق السلام لا يجب أن يكون تسوية غيرعادلة تملي روسيا شروطها باعتبارها المعتدي، مشيرا إلى أن الغزو الروسي لأوكرانيا يعد انتهاكا واضحا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، ويجب محاسبة قادة روسيا على جريمة العدوان ضد جارتهم، وذلك حسبما نقل راديو "براغ الدولي".
وتابع الرئيس بافل أن بلاده تعرضت لعدوان عسكري روسي خلال غزو تشيكوسلوفاكيا عام 1968، وإنها مستعدة لدعم أوكرانيا في دفاعها المشروع عن نفسها طالما كان ذلك ضروريا.
كما أدان الرئيس التشيكي الأنشطة العسكرية الصينية في مضيق تايوان واختبارات الصواريخ الباليستية العابرة للقارات التي أجرتها إيران وكوريا الشمالية باعتبارها تهديدا للأمن العالمي.
 

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رئيس التشيك شروط السلام مع روسيا أوكرانيا
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