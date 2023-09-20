"العزاوي": لقاء السوداني وبايدن يؤسس لعلاقة جديدة بين البلدين

الأربعاء 20/سبتمبر/2023 - 03:37 م

أكد الدكتور رائد العزاوي، رئيس مؤسسة الأمصار للدراسات السياسية والاقتصادي، أن زيارة السوداني لنيويورك مهمة على جميع الأصعدة وجاءت في وقت مهم لمناقشة العديد من الأمور التي تخص الاستثمارات وكافة القضايا المتعلقة بالعراق، وكذلك لإجراء عدد من المباحثات بين العراق والعديد من الدول الأخرى.

وقال "العزاوي" في حديثه لإذاعة الشرق الأوسط، إن اللقاء مع الرئيس جو بايدن له أهمية كبيرة وأن هذا يفتح بابًا للنقاش المثمر مع الولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها راع مهم في منطقة الشرق الأوسط، وكذلك تقوية العلاقات ين العراق ودول الغرب.

وبين رئيس مؤسسة الأمصار، أن هناك العديد من الملفات المطروحة يأتي في مقدمتها الاستثمار، حيث دعى لسوداني للاستثمارات العربية والأجنبية على قدم المساواة للاستثمار في العراق.

كما أشاد بلقاءات السوداني على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة مع القيادات العربية، مبينًا أن حكومة السوداني واجهت العديد من التحديات منها قضايا الفساد والاستثمار وارتفاع سعر صرف الدولار وغيرها من الأمور المهمة التي تصدت لها الحكومة على كافة المستويات.

وأردف العزاوي: السيد السوداني يعمل داخليا وخارجيًا فهو يسعى في عمله الخارجي لإعادة العراق إلى نقطة "توازن" في إدارة علاقاته الخارجية سواء عمقه الجيو استراتيجي العربي وكذلك مع جواره الإقليمي وأيضًا الولايات المتحدة الأمريكية.

وتابع: وعلى المستوى الداخلي فإن حكومة السوداني تسعى بشكل ملحوظ للمحافظة على الاستقرار الأمني والنمو الاقتصادي، وجذب العديد من الاستثمارات ومحاولة تقويض المليشيات المسلحة الموجودة داخل البلاد.

جدير بالذكر أن رئيس الحكومة العراقية عقد العديد من اللقاءات على هامش زيارته للأمم المتحدة، منها لقاء رئيس وزراء مملكة النرويج، ورئيس الولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن، ومدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ورئيس وزراء لبنان نجيب ميقاتي، والمستشار الألماني، والعديد من القيادات العربية والأجنبية، وبحث معهم العلاقات الثنائية بين العراق وبين بلادهم.