الملك تشارلز الثالث يصل إلى فرنسا في زيارة دولة تستمر ثلاثة أيام

وصل الملك تشارلز الثالث ملك بريطانيا، وقرينته الملكة كاميلا، إلى مطار أورلي في باريس، في زيارة دولة تستمر ثلاثة أيام، حيث كان في استقبالهما رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن، التي رحبت بالضيفين.

وهذه هي الزيارة الأولى للملك تشارلز الثالث لفرنسا منذ اعتلائه العرش، ومن المقرر أن يتوجه وقرينته إلى "قوس النصر" النصب التذكاري الشهير وسط العاصمة الفرنسية باريس، ليكون في استقباله الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وقرينته بريجيت، وذلك لبدء المراسم الرسمية لاستقبال ملك بريطانيا في فرنسا.

ورحب الإليزيه، في بيان، بهذه الزيارة التي "تشكل شرفًا لفرنسا وتوضح عمق العلاقات التاريخية التي توحد البلدين"، كما تعكس علاقات الصداقة والثقة بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والملك تشارلز، وأيضا تعاونهما تجاه عدة موضوعات منها التنوع البيولوجي ومكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري، وهي موضوعات شهدت تعاونا مشتركا ووثيقا بين البلدين خلال السنوات الماضية.

من جانبه، أكد قصر باكنجهام أن "الزيارة تحتفي بالتاريخ والثقافة والقيم المشتركة للمملكة المتحدة وفرنسا"، والتأكيد على متانة العلاقات بينهما.

