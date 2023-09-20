الوطنية للانتخابات: تجهيز أماكن لجان لذوي الهمم وكبار السن في الأدوار الأرضية

قال المستشار أحمد البنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إنه تم تجهيز أماكن لجان لذوي الهمم وكبار السن في الأدوار الأرضية خلال الانتخابات الرئاسية.

وأضاف مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، خلال المؤتمر الصحفي للهيئة الوطنية للانتخابات بشأن ما تم إنجازه من استعدادات لإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة ونقلته فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الأربعاء، أنه تمت مراعاة ذوي الهمم للمشاركة بسهولة في العملية الانتخابية.

كما تابع أنه ‏تم تجهيز أماكن لتلقي أوراق الترشح بمقر الهيئة الوطنية للانتخابات، وتم تكليف المحكمة الابتدائية والأبنية التعليمية، وتم إجراء معاينة ميدانية للمقرات التي سوف تستخدم كمراكز للانتخابات على مستوى الجمهورية، وهي حوالي 10085 مركزا.