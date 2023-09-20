باحث: أحمد طنطاوي سيكتب نهايته سياسيًا حال تعاونه مع الإخوان

قال أحمد العناني، الباحث في الشأن الدولي، إن أحمد طنطاوي المرشح المحتمل في الانتخابات الرئاسية كتب نهايته سياسيًا بعلاقته بجماعة الإخوان الإرهابية، وسيفقد التيار المدني المعارض فى الانتخابات.

وأكد" العناني"، أن طنطاوي لن يحترمه الشارع المصري اذا تعاون مع جماعة الإخوان الارهابية خاصة أن الجماعة الإرهابية قامت ضدها ثورة عارمة فى الثلاثين من يونيو، وهذا التعاون سيكون تحدي من طنطاوي للشعب المصري بشكل عام ما ينتج عنه سقوطه بنتيجة كارثية.

وأضاف في تصريحات لـ"البوابة نيوز"، أن الشعب المصري لن يقبل بعودة جماعة الإخوان مرة أخرى، مشددًا على أنه لا الشعب المصري ولا القوى الوطنية، تقبل أن تضع يديها في يد جماعة تلوثت يدها بدماء المصريين، وارتكبت جرائم ضد الإنسانية، مؤكدًا أن من يفعل ذلك أو يقبل به؛ فهو خائن لهذا الوطن مرتكبًا جريمة في حقه.

كان حلمي الجزار، رئيس المكتب السياسي لجماعة الإخوان الإرهابية، قد أعرب عن إعجابه بأحمد طنطاوي المرشح المُحتمل لخوض الانتخابات الرئاسية.

وأكد “الجزار”، في حواره على قناة (الشرق) التابعة للجماعة:، أن الجماعة لن تتقدّم بمرشح في الانتخابات الرئاسية، وقال ردًا على سؤال من المذيع حول مقارنة بين طنطاوي وباقي المُرشحين، قائلًا: إن أحمد طنطاوي كلامه مُتقن ومُرتب، ويُخاطب الوجدان المصري، وأنه يرى فيه حالة انضباط.