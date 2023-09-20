الهيئة الوطنية: لن نتهاون في اتخاذ الإجراءات تجاه التشكيك في نزاهة الانتخابات الرئاسية

أكد المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أنه لن يتم التهاون في اتخاذ كافة الإجراءات تجاه محاولة التشكيك في نزاهة الانتخابات الرئاسية.

وناشد مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، خلال مؤتمر صحفي نقلته فضائية إكسترا نيوز، اليوم الأربعاء، وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني سرعة التسجيل في قاعدة البيانات، مطالبا الجميع الالتزام بالحياد والموضوعية وضوابط الهيئة في التغطية الإعلامية للانتخابات.

وأوضح مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة الوطنية للانتخابات تكفل لراغبى الترشح إعمال حقهم كاملا متى توافرت فيهم شروط الترشح واستيفاء متطلباتها القانونية والتنظيمية والإجرائية، مؤكدًا: "نقف على مسافة واحدة من كل المرشحين للانتخابات الرئاسية، والتي ستجرى بكل شفافية ونزاهة تحت إشراف قضائي كامل".