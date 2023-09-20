كنت بدافع عن نفسى.. عاطل يحاول قتل حلاق إثر مشاجرة بينهما فى بنها

شهدت منطقة الشموت بمدينة بنها التابعة لمحافظة القليوبية واقعة مأساوية لعاطل حاول قتل حلاق، نتيجة خلافات جراء الوقوف أمام المحل.

ويوم الواقعة، توجه أمير لفتح محل الحلاقة الخاص به، فتفاجأ بتواجد طارق بصحبة مجموعة من أصدقائه أمام المحل، فنشب بينهما خلاف تطور الى مشاجرة.

وعلى الفور أشهر طارق سلاحا أبيض «سكينا» بوجه أمير، وقام بتسديد طعنة له بالبطن، فحاول الأهالي إنقاذه وقاموا بالتوجه إلى المستشفى لإسعافه.

وفي التفاصيل، تلقى اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة بنها، بورود بلاغ من مستشفى بنها الجامعي، يُفيد باستقبال شخص مصاب بجرح طعني بالبطن باستخدام سلاح أبيض «سكين» خلال مشاجرة بمنطقة الشموت دائرة المركز.

وانتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين حدوث مشاجرة بين «أمير. ع. م» 35 عامًا، حلاق، مصابا بطعنة بالبطن، و«طارق. ع. م» 43 عامًا، عاطل، بسبب وقوف الأخير أمام المحل الخاص بالأول، وحدثت بينهما مشادة كلامية تطورت لمشاجرة، تعدى خلالها المتهم على الأول بسلاح أبيض «سكين».

وجرى نقل المصاب لمستشفى بنها الجامعي لتقديم العلاج، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وبسؤال المتهم نفي قصده في ارتكاب الواقعة أو الشروع في قتل المجنى عليه قائلًا: «مكانش قصدي كنت بدافع عن نفسي».

وقررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات كما استعلمت عن الحالة الصحية للمجنى عليه، وطلبت تقريرًا مُفصلًا حول الإصابات التي لحقت به، تمهيدًا لسؤاله، كما طلبت التحريات حول الواقعة واستدعت الشهود لسؤالهم.