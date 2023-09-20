الوطنية للانتخابات: نتعهد بتكفل حقوق راغبي الترشح متى توافرت فيهم الشروط

قال المستشار أحمد بنداري رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن الانتخابات الرئاسية المقبلة هي خامس انتخابات تعددية تشهدها مصر، وهي الثالثة بعد ثورة الثلاثين من يونيو.

وأضاف بنداري، في مؤتمر صحفي ان الهيئة الوطنية للانتخابات مستقلة بحكم الدستور، وتشرف على جميع خطوات إجراء الانتخابات.

وأكد رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، تعهد الهيئة الوطنية أن تكفل لراغبي الترشح حقوقهم، متى توافرت فيهم شروط الترشح.

وكان الجهاز التنفيذي قد أعد تقريرا شاملا، يتضمن ما يفيد الانتهاء من جميع التكليفات والتوجيهات التي حددها مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة رئيس الهيئة، في إطار الاستعداد لإجراء هذا الاستحقاق الانتخابي المهم.

وأحال الجهاز التنفيذي تقريره إلى مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، الذي عقد بدوره عدة اجتماعات للتأكد من الجاهزية الكاملة لإجراء العملية الانتخابية على النحو الذي يتفق مع أحكام الدستور والقوانين والأعراف الوطنية والدولية الراسخة في شأن الانتخابات.