غدا.. تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة بيراميدز

يستعد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك لمواجهة بيراميدز، المقرر لها غدًا الخميس في تمام الساعة السابعة مساءً على استاد الدفاع الجوي، لحساب منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدوري المصري.

وكشف مصدر بنادي الزمالك، عن تفكير أسوريو، على إجراء تغييرات في تشكيل الفريق خلال مواجهة الغد، بإشراك عمر جابر في وسط الملعب، والمفاضلة بين محمد عبدالشافي وعبدالله جمعة لقيادة الجبهة اليسرى.

ويفتقد الزمالك خلال مواجهة الغد لجهود أحمد فتوح، بسبب إصابة في آلام في عضلات البطن، تعرض لها خلال تواجده مع المنتخب المصري في معسكره الأخير، وأدت إلى غيابه عن صفوف الزمالك خلال مواجهة آرتا سولار الجيبوتي في بطولة الكونفيدرالية.

ويأتي تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة بيراميدز على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: حسام عبدالمجيد- محمود علاء- حمزة المثلوثي

خط الوسط: محمد عبدالشافي- نبيل عماد دونجا- عمر جابر- يوسف أوباما.

خط الهجوم: محمود عبدالرازق شيكابالا- مصطفى شلبي- سيف الدين الجزيري.

ويسعى أسوريو، لتحقيق الفوز الأول مع الزمالك في الموسم الجديد، بعد سقوط الفريق بهدفين دون رد أمام آرتال سولار الجيبوتي، مساء السبت الماضي، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

ويفتقد الزمالك خلال مواجهة الغد لجهود الثنائي أحمد سيد زيزو وحاتم سكر، بسبب حصول الثنائي على 3 بطاقات صفراء من الموسم الماضي.