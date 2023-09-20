وزيرة التخطيط تفتتح أعمال تطوير التجمع البدوي "منحر الناقة" بشرم الشيخ 

تفقد اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، أعمال تطوير التجمع البدوي "منحر الناقة" التابع لمدينة شرم الشيخ، وذلك في اطار الاستعداد لافتتاحه بعد التطوير بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بداية الأسبوع المقبل.

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء محمود عيسي مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة.

كان اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء قد أعلن أن المحافظة تستعد لعدد من الفعاليات المهمة خلال الأيام المقبلة ومنها زيارة رئيس الوزراء وقيامه بجولة بمدن كاترين ونويبع وطابا، بصحبة عدد كبير من الوزراء ورؤساء الهيئات المعنية، فضلا على استضافة مدينة شرم الشيخ لعدة فعاليات مهمة، ومنها سباق دراجات عالمي بمشاركه 350 متسابقا من 35 دولة بطول سباق 170 كيلومترا، فضلا على استضافة المدينة لمؤتمر دولي للبنوك الأسيوية بمشاركة عالمية متميزة، بالإضافة لعدد من الفاعليات وافتتاح عدد من المشروعات الكبرى، كما أن المحافظة في إطار الاستعداد للاحتفال بالذكرى الخمسين لنصر أكتوبر العظيم والاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف وتقوم المحافظة بتوزيع كميات هائلة من اللحوم والأرز والسكر وحلوى المولد وبونات سلعة غذائية وذلك مجانا للأسر الأولى بالرعاية، وبمناسبة التغيرات المناخية ونتائجها السيئة على عدد من دول الجوار.

ودعا المحافظ وزير الري والموارد المائية للقيام بجوله بمدن خليجي السويس والعقبه للاطمئنان على جميع مشروعات السدود وتحديثها إذا لزم الأمر، كما ناقش المحافظ عدة موضوعات أخرى ومنها استعداد المحافظة للاشتراك في المسابقات المحلية بعدة مشروعات خضراء وكذا مناقشة الخطة الاستثمارية 2023 /2024 وعدد من المشروعات الأخرى الجارية بالمدن.

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