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الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الهيئة الوطنية: إعلان بداية العملية الانتخابية وجدولها الزمني 25 سبتمبر الجاري

أحمد بنداري مدير
أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات
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قال المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إنه سيتم السماح لكل وسائل الإعلام والمنظمات الدولية والمحلية بمتابعة الانتخابات من أولها لآخرها، مشيرًا إلى أن الهيئة تحذر من نشر أي أخبار عن الهيئة، إلا ما يصدر عنها بصفة رسمية، ولذلك على وسائل الإعلام، توخي الحذر في نشر الأخبار.

وأضاف "بنداري" خلال المؤتمر الصحفي للهيئة الوطنية للانتخابات بشأن ما تم إنجازه من استعدادات لإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة، اليوم الأربعاء، أن كل من بلغ 18 عامًا؛ يحق له التصويت، وأن هناك تحديث بشكل مستمر لـ قاعدة بيانات الناخبين، موضحًا أن كل من يرغب في الترشح الانتخابات سيتقدم بأوراق ترشحه للهيئة، والتي ستقوم بمراجعة سائر الطلبات ومدى استيفاء كل منها لما يتطلبه القانون من شروط، لتعلن الكشوف النهائية بأسماء المرشحين الذين سيخوضون الانتخابات الرئاسية وتحدد لهم توقيتات قيامهم بالدعاية اللازمة لعرض برامجهم على جمهور الناخبين.

وأردف، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أنه تم عمل معاينة على المراكز الانتخابية، على مستوى الجمهورية، وعددهم حوالي 10085.

وأشار إلى أن قاعدة البيانات الانتخابية هي مملوكة للهيئة الوطنية للانتخابات، وأنه يتم تحديثها كل فترة من الأحوال المدنية ووزارة الصحة، مؤكدًا أنه سيتم الإعلان عن بداية العملية الانتخابية وجدولها الزمني يوم ٢٥ سبتمبر الجاري.

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