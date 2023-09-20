محافظ قنا يعلن عن تنظيم معرض "أهلا مدارس" بمدينة قوص

أعلن اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، عن تدشين معرض " أهلا مدارس بمدينة قوص برعاية الغرفة التجارية" لتخفيف العبء والمعاناة على كاهل أولياء الأمور ، فى شراء ملابس ومستلزمات الدراسة للعام الدراسى الجديد 2023 / 2024 .

وأضاف الداودي أن المعرض يضم المستلزمات الخاصة بالمدارس من أحذية وشنط وزي مدرسي وأدوات مدرسيه وكتابيه وغيرها من الأدوات التي يحتاجها الطلاب ، بتخفيضات ما بين 20 إلى 30% عن المعروض بالسوق ، مؤكدا على حرص الدولة على تقديم كافة أوجه الدعم للمواطنين ، من أجل المساهمة فى تخفيف العبء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية ، وذلك من خلال تنظيم المعارض الدائمة والمؤقتة فى المناسبات المختلفة على مدار العام.

وأشار إلى أنه تم التوسع فى إقامة معارض " أهلا مدارس " بجميع مراكز المحافظة ، لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من المواطنين للإستفادة من التخفيضات على السلع المعروضة بتلك المعارض .