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الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ قنا يعلن عن تنظيم معرض "أهلا مدارس" بمدينة قوص

محافظ قنا اللواء
محافظ قنا اللواء أشرف الداودي
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أعلن اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، عن تدشين  معرض " أهلا مدارس بمدينة قوص برعاية الغرفة التجارية" لتخفيف العبء والمعاناة على كاهل أولياء الأمور ، فى شراء ملابس ومستلزمات الدراسة للعام الدراسى الجديد 2023 / 2024 .

وأضاف الداودي أن المعرض يضم المستلزمات الخاصة بالمدارس من أحذية وشنط وزي مدرسي وأدوات مدرسيه وكتابيه وغيرها من الأدوات التي يحتاجها الطلاب ، بتخفيضات ما بين 20 إلى 30% عن المعروض بالسوق ، مؤكدا على حرص الدولة على تقديم كافة أوجه الدعم للمواطنين ، من أجل المساهمة فى تخفيف العبء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية ، وذلك من خلال تنظيم المعارض الدائمة والمؤقتة فى المناسبات المختلفة على مدار العام.

وأشار  إلى أنه تم التوسع فى إقامة معارض " أهلا مدارس " بجميع مراكز المحافظة ، لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من المواطنين للإستفادة من التخفيضات على السلع المعروضة بتلك المعارض .

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