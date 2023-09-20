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الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

"التحول الرقمي وكيفية رقمنة شئون الطلبة والامتحانات" في ورشة عمل بـ"تعليم الغربية"

جانب من ورشة العمل
جانب من ورشة العمل
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نفذت مديرية التربية والتعليم بالغربية اليوم الأربعاء ورشة عمل بعنوان "التحول الرقمي وكيفية رقمنة شئون الطلبة والامتحانات"؛ وذلك لتسهيل وتيسير التعامل مع الجمهور وتوفير الوقت والجهد والحصول على خدمة متميزة بجودة عالية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية للنهوض بالجمهورية الجديدة في المجالات كافة.

وأقيمت ورشة العمل بمقر إدارة التدريب بالمديرية بحضور ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية والدكتور سيد العراقي مدير عام الشئون التنفيذية ومحمد داوود مدير إدارة شئون الطلبة والامتحانات بالمديرية ومديري شئون الطلبة والامتحانات بالإدارات التعليمية العشر.

كما تم تكريم جميع الإدارات المتميزة في تنفيذ رقمنة شئون الطلبة والامتحانات.
ووجه وكيل الوزارة الشكر لجميع الحضور كما سلم شهادات التقدير للإدارات المتميزة في إنجاز العمل موجها باقي الإدارات التعليمية بإنجاز العمل على أعلى مستوى من الجودة. 

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إدارة التدريب الإدارات التعليمية التربية والتعليم التحول الرقمي
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