رفض دعوى الحجز على أموال نادي الزمالك

رفضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة المنعقدة بعابدين، الدعوى المقامة من ممدوح عباس لتنفيذ الحجز على أموال نادى الزمالك بالبنوك التي تقدر بالملايين.

كان أقام ممدوح عباس، رئيس نادي الزمالك الأسبق، دعوى أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة ضد الممثل القانوني لبنك مصر، وزير المالية بصفته، والممثل القانوني لنادي الزمالك، وطالب في الدعوى بأنه تقدم بحجوزات تنفيذية لرئيس إدارة التنفيذ بمحكمة جنوب القاهرة، الذي قرر بتنفيذ الحجوزات التنفيذية على جميع أرصدة نادي الزمالك للألعاب الرياضية لدى البنك، نفاذًا لـ 28 حكما قضائيا باتًا ونهائيًا والتي تتجاوز الملايين.

جاء في الدعوى أن المدعي ثبت له الحجوزات التنفيذية على أرصدة النادي لدى البنوك، ومنذ 2022 حتى الآن لم يتم تنفيذ الحجز واستند على قانون المرافعات في أنه وفقًا للقانون الحالي أن الدائن وحده هو المسئول بحصيلة التنفيذ دون أن يشاركه غيره من الحاجزين اللاحقين.