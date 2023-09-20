محافظ دمياط تشن حملة مفاجئة لمتابعة العمل في الوحدة المحلية لمركز ومدينة فارسكور

أجرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، زيارة مفاجئة، إلى مركز ومدينة فارسكور، وذلك خلال جولة ميدانية أجرتها صباح اليوم.

وخلال الزيارة، تابعت المحافظ مع رئيس الوحدة عدد من ملفات العمل ، ومعدلات الأداء بكل ملف ، وكذلك مستجدات الموقف الخاص بمنظومة المتغيرات المكانية و التعامل مع المخالفات ، وسير العمل بالمركز التكنولوجي.

وخلال متابعة فريق إدارة الحوكمة و المراجعة الداخلية، للانضباط الادارى بالوحدة، فقد تبين خروج ٤ من العاملين بها بدون إذن، تم تحويلهم للشئون القانونية للتحقيق.

وفى هذا السياق، شددت "المحافظ " على ضرورة الدفع بمنظومة العمل داخل الوحدة و إتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الحالات التى تم رصدها بمنظومة المتغيرات المكانية، والارتقاء بمنظومة النظافة و كافة الأعمال بالمدينة وقرى المركز .

وتابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، استعدادات إدارة دمياط التعليمية لاستقبال العام الدراسى الجديد ٢٠٢٤/٢٠٢٣ ، وذلك فى زيارة مفاجئة جاءت ضمن جولتها الصباحية لهذا اليوم.

وفى هذا السياق، تابعت "المحافظ " خطة الإدارة لاستقبال العام الدراسى، وأيضًا ما تم تنفيذه من أعمال صيانة بسيطة وشاملة للمدارس، و الخطة الزمنية لنهو تلك الأعمال قبل بداية الدراسة، وكذلك مخطط سير اليوم الدراسى بالمدارس بالمراحل التعليمية المختلفة و مدارس الثانوى العام والفنى، وآلية تطوير المنظومة داخل المدارس .

كما تفقدت "محافظ دمياط" أقسام الإدارة وتواصلت مع العاملين بها، للإطلاع على منظومة العمل، وأكدت ضرورة الدفع بهذه المنظومة للارتقاء بالعملية التعليمية، موجهة مدير الإدارة بالمتابعة الميدانية للتجهيزات الخاصة بالمدارس التابعة للإدارة للتأكد من جاهزيتها بشكل كامل و توفير مناخ آمن للطلاب.

وخلال متابعة الانضباط الإدارى للعاملين بالإدارة الذى قامت به إدارة الحوكمة والمراجعة الداخلية، فقد تبين خروج موظف بدون إذن تم تحويله للشئون القانونية للتحقيق.