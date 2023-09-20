شاهد| المهمة المستحيلة.. مصر ترسل خيرة رجالها لتنفيذ أكبر عملية إنقاذ في ليبيا

«مسافة السكة برا وبحرا وجوا».. هكذا هبت مصر لمساعدة الشعب الليبي في التخفيف من آثار الكارثة الإنسانية الناجمة عن الإعصار "دانيال"، الذي ضرب شرق البلاد الأسبوع الماضي، متسبباً في سيول وفيضانات عارمة أسفرت عن مقتل أكثر من 11 ألفا وفقدان المئات.

ومنذ أن وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية للجارة الشقيقة ليبيا، فتحت القوات المسلحة المصرية جسرا جويا لنقل الدعم اللوجستي وإرسال طائرات تحمل على متنها مواد طبية وغذائية، وطواقم إنقاذ مزودة بكل المعدات الفنية اللازمة، بالإضافة إلى طائرة أخرى لتنفيذ أعمال الإخلاء الطبي للمتوفين والمصابين.

كما تحركت حاملة الطائرات جمال عبد الناصر من طراز ميسترال ووصلت إلى القاعدة البحرية في طبرق لأول مرة للعمل كمستشفى ميداني في ليبيا، وهي تحمل على متنها مستشفى كامل بتجهيزاته بجميع العيادات، بجانب أطنان من المساعدات الإنسانية ومواد الإعاشة، وعربات الإسعاف وأعداد كبيرة من المعدات الهندسية.

بدورها، دفعت المنطقة الغربية العسكرية بقافلة محملة بمساعدات إنسانية ومستلزمات طبية وفرق البحث والإنقاذ، بالإضافة إلى معدات هندسية لتحركها برا عبر منفذ السلوم.



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هذا الدور المصري لاقي إشادة كبيرة من الدولة الليبية، وقال وزير الخارجية الليبي، عبدالهادي الحويج، إن مصر كانت وستظل دائماً الرائدة في تقديم المساعدة والمساهمة في التعاون مع الشعب الليبي ، مشددا على أن هذه المساهمة ستبقى خالدة في تاريخ ليبيا وتاريخ العلاقات المصرية الليبية.

وتقدم الحويج بالشكر للحكومة والقيادة المصرية على الدعم السريع الذي قدموه، مشيدا بدور مصر والعلاقة الوطيدة بين البلدين.

وأكد الحويج أن مصر دولة كبيرة ولعبت وتلعب دورًا كبيرًا في المنطقة العربية والإفريقية والعالمية، موضحًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ اليوم الأول للكارثة وجه كل أجهزة الدولة لدعم ومساعدة الشعب الليبي.

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على مواقع التواصل الاجتماعي، لاقى الدور المصري إشادة كبيرة، وقال أحد الرواد في تغريدة: "الجيش بيقدم ملحمة في ليبيا وصفها الروس بالعمليات المستحيلة والصعبة.. في الوقت الذي تخلى فيه العالم عن ليبيا.. مصر ترسل خيرة رجالها من كافة الأفرع والتشكيلات في قواتها المسلحة في أكبر عملية إنقاذ دولية حاليا".

وأضاف: “مصر لم تكتفي بتقديم المساعدات في المدن والمناطق الحضرية المنكوبة بل وقامت بعمليات انزال جوي في مناطق صحراوية نائية بليبيا”.

وتابع: “مصر استخدمت درة أسطولها البحري وأحد أفضل السفن الحربية في العالم ميسترال في أول عملية خارجية لها في تقديم الدعم الإنساني للشعب الليبي المنكوب”

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مغرد آخر عبر عن اندهاشه من حجم المساعدات المصرية وسرعتها، قائلا: “ماهذا يا مصر، أقسم بأن ذلك لم تفعله دولة من قبل، تحريك حاملات طائرات ومستشفيات بحرية وبرية، وأرتال من الجيش وطيران ومستشفيات ميدانية".

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وتابع: "ها هي أرض الكنانة واخر قلاع العروبة، تثبت من جديد بأنها الحضن والحصن الحقيقي للامة العربية ، بالأفعال وليس الأقوال”.

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من جانبها، أشادت منظمة اليونسيف في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالدور المصري في علميات إغاثة ودعم ومساندة الدولة الليبية، مشيرة إلى تأثر حوالي 300 ألف طفل في ليبيا من العاصفة دانيال.

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وقالت إن هناك أماكن أصبح من الصعب الوصول لها، وهناك تحديات كثيرة، تتضمن توافر المواد الغذائية الأساسية، بجانب المياه، وكذلك الخدمات الطبية، في ظل التدمير الذي طال تلك المناطق في ليبيا، وأضافت أن أكثر من 35 ألف نازح خارج منطقة الدمار ولا تتوفر لديهم المقومات الانسانية للحياة.

https://x.com/ShehabNany/status/1703269313132564782?s=20