هاشتاج "هننتخب السيسي مدى الحياة" يجتاح موقع "x"

تصدر هاشتاج هننتخب السيسي مدى الحياة موقع ”x" تويتر سابقا ردا على دعوات المصالحة مع جماعة الإخوان الإرهابية وتأكيدا لثقة الشعب المصري في قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وكتب المغردون المصريون عن إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي ومنها خلع جماعة الإخوان الإرهابية وبناء الجمهورية الجديدة وتطوير وتجميل كل قبح وإهمال على مدار السنوات الماضية.

كما عبر المغردون عن حبهم وتأييدهم لترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي لولاية ثالثة في الانتخابات الرئاسية المقبلة في ٢٠٢٤ وجددوا الوعد والعهد له بإيمانهم بالله وثقتهم أن الله لا يضيع أجر المحسنين والمصلحين.

وأشار المغردون إلى الخطر الذي يحدث من دعوة قيادي إخواني لانتخاب مرشح دعا الإخوان إلى انتخابه وتناسى أن دستور ٢٠١٤ هو دستور ثورة ٣٠ يونيو التي ثار الشعب فيها على هذه الجماعة المارقة والتي حاولت الرجوع مرارا وتكرارا بالمظاهرات والتفجيرات، والآن تريد أن تعود عن طريق الانتخابات .

