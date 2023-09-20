المالكي يُطلع نظيرته البلغارية على الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني

أطلع وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، نظيرته وزيرة خارجية بلغاريا ماريا غابرييل، على آخر التطورات على الساحة الفلسطينية، والانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة في الأرض الفلسطينية المحتلة، وذلك خلال لقاء جمعهما في نيويورك على هامش أعمال الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأكد المالكي، أن الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية واسعة النطاق ضد الشعب الفلسطيني تصل إلى مرحلة اللارجعة على صعيد الحل السياسي، وتؤدي إلى جولات لا نهاية لها من العنف.

ووضع المالكي نظيرته البلغارية في صورة الحراك الفلسطيني الدبلوماسي القانوني في المحافل الدولية خاصة مجلس حقوق الإنسان، ومؤسسات الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وغيرها من المؤسسات على الساحة الدولية، بهدف حماية حقوق الإنسان الفلسطيني وتعزيزها، استناداً إلى قواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة التي أجمعت على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره والاستقلال لدولة فلسطين، وإنهاء الاحتلال طويل الأمد، مطالباً بدعم بلادها والمشاركة الإيجابية والفعالة في هذه الجهود، خاصة على صعيد حقوق الإنسان.

بدورها، أكدت الوزيرة غابرييل أهمية العلاقة التي تجمع البلدين، وموقف بلادها المنسجم مع موقف دول الاتحاد الأوروبي، الداعي إلى تحقيق السلام بين الطرفين القائم على أساس مبدأ حل الدولتين، والقرارات الدولية ذات الصلة.

وبحث الوزيران القضايا ذات الاهتمام المشترك بما فيها العلاقات الثنائية بين البلدين، وضرورة تعزيزها وتطويرها ضمن آليات عدة وعلى المستويات كافة، إضافة إلى التباحث في كيفية عقد الجلسة الأولى للجنة الحكومية الفلسطينية- البلغارية في القريب العاجل، والتي تتضمن التعاون في عدة مجالات تشمل الصحة، والزراعة، والأمن، والتعليم، والطاقة، والسياحة، والاقتصاد.