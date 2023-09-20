البرلمان العربي: العدوان الإسرائيلي على المدن الفلسطينية إرهاب ممنهج

أدان البرلمان العربي، العدوان الإسرائيلي على مدينة جنين وقطاع غزة وأريحا، والذي أدى إلى استشهاد 6 مواطنين وعشرات الإصابات بينهم حالات خطيرة، واصفاً العدوان بالإرهاب الممنهج، الذي يؤدي إلى مزيد من العنف والتصعيد بالمنطقة.

وحمّل البرلمان العربي، في بيان اليوم الأربعاء، الحكومة الإسرائيلية المتطرفة المسؤولية الكاملة عن عدوان جيش الاحتلال وجرائمه بحق الشعب الفلسطيني ومقدراته، التي تدفع المنطقة إلى مزيد من التوتر والعنف اللذين لن يستطيع أحد تحمل عواقبهما.

واعتبر أن استمرار عمليات القتل اليومي التي تمارسها القوة القائمة بالاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني والمدن والقرى الفلسطينية، وما يحدث في جنين وقطاع غزة من قصف للطائرات والصواريخ وإطلاق للنار، على المواطنين ومنهم الأطفال، تصعيد عسكري ينذر بتفجر الأوضاع وعدم الاستقرار في المنطقة والعالم، مندداً بالصمت الدولي حيال ما يجري في الأراضي الفلسطينية، والذي يشجع سلطة الاحتلال على ارتكاب المزيد من الجرائم والعنف والقتل.

ودعا البرلمان العربي، المجتمع الدولي ومجلس الأمن، ومنظمات حقوق الإنسان، إلى الخروج عن صمتهم، والتدخل الفوري لوقف الاعتداءات والجرائم اليومية بحق الفلسطينيين ومدنهم وممتلكاتهم، ومحاسبة مرتكبيها، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الأعزل.