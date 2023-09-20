عائد السندات الأمريكية في أعلى مستوياته منذ 15 عاما

استقر العائد على السندات الحكومية الأمريكية أجل 10 سنوات بالقرب من أعلى مستوياته منذ أكثر من 15 عام والذي سجله هذا الأسبوع عند 4.415%، ويرجع هذا إلى ثقة الأسواق أن معدلات الفائدة الأمريكية ستستقر عند أعلى مستوياتها منذ أكثر من 20 عام حتى منتصف عام 2024 على الأقل وذلك سواء قام الفيدرالي برفع الفائدة مرة أخرى أم لا.

منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ترفع توقعات النمو في الولايات المتحدة

قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أمس الثلاثاء إن الأداء الأفضل من المتوقع للاقتصاد الأمريكي ساعد في تعزيز توقعات الناتج المحلي الإجمالي العالمي لهذا العام، ومن المتوقع الآن أن ينمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 2.2% هذا العام، وهو أفضل بكثير من التوقع السابق بنسبة 1.6% في تقرير يونيو.

وقال تقرير جولد بيليون الصادر اليوم ، أشارت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حدوث مرونة مفاجئة في الولايات المتحدة حيث نجت من سلسلة غير مسبوقة من الزيادات السريعة في أسعار الفائدة. ولكن توقعت المنظمة أن يتباطأ النمو في الولايات المتحدة إلى 1.3% العام المقبل بسبب الظروف المالية المتشددة التي قد تؤدي إلى تخفيف ضغوط الطلب، وهو ما لا يزال أعلى من معدل 1.0% لعام 2024 المتوقع في التقرير السابق في يونيو.

من توقعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للنمو خلال العام القادم يتضح أن التباطؤ متوقع في النمو للاقتصاد الأمريكي بشكل قد لا يصل إلى الركود الاقتصادي، وهذا سيعمل على دعم الطلب على الذهب بشكل أو بآخر لأن تباطؤ النمو يدفع المستثمرين إلى الذهب كملاذ آمن، لكن حقيقة بقاء أسعار الفائدة عند أعلى معدلاتها حتى النصف الأول من عام 2024 سيعمل على الحد من مكاسب الذهب خلال 2024 بسبب انتقال الاستثمارات إلى أسواق السندات التي تقدم عائد مرتفع للمستثمرين مقارنة مع الذهب الذي لا يقدم عائد لحائزيه.