ads
الأربعاء 20 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

عضو لجنة الأزمة في درنة: القوات المسلحة المصرية تواصل جهودها لإغاثة المتضررين

ليبيا
ليبيا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال عضو لجنة الأزمة في مدينة درنة الليبية، حمد الشلوي، إن فرق البحث والإنقاذ تحاول فتح الطرق لتيسير الوصول إلى المناطق المتضررة في المدينة المنكوبة.

وأضاف "الشلوي"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية  "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأربعاء، أن "درنة" تحوّلت إلى مدينة معزولة، وانقسمت إلى منطقتين جرّاء الفيضانات التي اجتاحتها وأودت بحياة الآلاف.

وأشار إلى غرق العديد من المباني والوحدات السكنية في البحر إثر الفيضانات التي اجتاحت المدينة، لافتًا إلى أن القوات المسلحة المصرية تواصل جهودها في دعم الشعب الليبي إثر الفيضانات.

وأكد عضو لجنة الأزمة في درنة أن التواصل جيد مع كل من يستطيع تقديم المساعدات عبر الوسائل البرية والجوية، مضيفًا: "نعمل على إصلاح الطرق والكباري بمنطقة الجبل الأخضر لتيسير وصول المساعدات".

ads
درنة إغاثة المتضررين الشعب الليبي الطرق والكباري الانقاذ
ads