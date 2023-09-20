عضو لجنة الأزمة في درنة: القوات المسلحة المصرية تواصل جهودها لإغاثة المتضررين

الأربعاء 20/سبتمبر/2023 - 02:15 م

قال عضو لجنة الأزمة في مدينة درنة الليبية، حمد الشلوي، إن فرق البحث والإنقاذ تحاول فتح الطرق لتيسير الوصول إلى المناطق المتضررة في المدينة المنكوبة.

وأضاف "الشلوي"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأربعاء، أن "درنة" تحوّلت إلى مدينة معزولة، وانقسمت إلى منطقتين جرّاء الفيضانات التي اجتاحتها وأودت بحياة الآلاف.

وأشار إلى غرق العديد من المباني والوحدات السكنية في البحر إثر الفيضانات التي اجتاحت المدينة، لافتًا إلى أن القوات المسلحة المصرية تواصل جهودها في دعم الشعب الليبي إثر الفيضانات.

وأكد عضو لجنة الأزمة في درنة أن التواصل جيد مع كل من يستطيع تقديم المساعدات عبر الوسائل البرية والجوية، مضيفًا: "نعمل على إصلاح الطرق والكباري بمنطقة الجبل الأخضر لتيسير وصول المساعدات".