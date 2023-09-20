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الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

غدا.. أشرف فايق يناقش الموسيقى التصويرية ومدى تأثيرها في الأفلام السينمائية

المخرج أشرف فايق
المخرج أشرف فايق
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يستضيف مركز الحرية بالإسكندرية، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، فى السابعة مساء غد الخميس، 21 سبتمبر الجاري، صالون "كلام فالسيما" للمخرج أشرف فايق، والذي يقام هذا الشهر تحت عنوان "الموسيقي التصويرية ومدى تأثيرها في الأفلام السينمائية".

تلعب الموسيقى التصويرية دورا بارزا في نجاح العمل الفني، وتعد جزءا مؤثرا في الأحداث، كما تضيف بعدا آخر للمشهد بإشراك الأذن، وبالتالي حاسة السمع في الإندماج في المشهد وليس العين، وبالتالي حاسة البصر فقط، فهي تشكل الخلفية للمشهد وتصف المشاعر.

كما يتم اقتباس الموسيقى التصويرية الناجحة في صناعة الإعلان، فيعمل نجاح الفيلم وموسيقاه التصويرية على ربط المنتج بالفيلم، فيثبت في أذهان الجمهور المستهدف.

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