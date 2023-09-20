ads
الأربعاء 20 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

"الكرملين": الإعلان عن مواعيد زيارة بوتين للصين سيتم في الوقت المناسب

بيسكوف
بيسكوف
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، إنه يجري الإعداد لزيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للصين، وسيتم الإعلان عن مواعيدها في الوقت المناسب.
وأضاف بيسكوف -في تصريحات للصحفيين نقلتها وكالة أنباء "تاس" الروسية-: "لقد تفاهمنا الآن، ويجري الإعداد لهذه الزيارة. وسنبلغكم بالتواريخ في الوقت المناسب".
كانت تقارير سابقة قد أفادت بأن بوتين والرئيس الصيني شي جين بينج قد يلتقيان لإجراء محادثات ببكين في أكتوبر المقبل.
 

ads
الكرملين بوتين
ads