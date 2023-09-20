"الكرملين": الإعلان عن مواعيد زيارة بوتين للصين سيتم في الوقت المناسب

قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، إنه يجري الإعداد لزيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للصين، وسيتم الإعلان عن مواعيدها في الوقت المناسب.

وأضاف بيسكوف -في تصريحات للصحفيين نقلتها وكالة أنباء "تاس" الروسية-: "لقد تفاهمنا الآن، ويجري الإعداد لهذه الزيارة. وسنبلغكم بالتواريخ في الوقت المناسب".

كانت تقارير سابقة قد أفادت بأن بوتين والرئيس الصيني شي جين بينج قد يلتقيان لإجراء محادثات ببكين في أكتوبر المقبل.

