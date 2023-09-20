"جولدمان ساكس" يتوقع ارتفاع سعر برميل "برنت" إلى 100 دولار

رفع بنك "جولدمان ساكس" الأمريكي توقعاته، اليوم /الأربعاء/ لسعر برميل خام نفط "برنت" القياسي خلال الأشهر الـ12 القادمة من 93 دولارًا إلى 100 دولار وسط توقع زيادة قيود المعروض من قبل أوبك+، بخلاف تقديرات زيادة الطلب العالمي.

ونقلت وكالة "بلومبرج" عن محللي البنك قولهم إن "أوبك" ستكون قادرة على إبقاء أسعار النفط في المدى الذي يتراوح بين 80 دولارًا إلى 105 دولارات في 2024، من خلال الاستفادة من النمو القوي للطلب العالمي المتمركز في آسيا، لكنهم استبعدوا دفع "أوبك" أسعار النفط إلى مستويات عالية، ما قد يأتي على الطلب المتبقي على المدى الطويل.

في غضون ذلك، تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم، إذ خسر برميل خام برنت 1% من قيمته إلى 93.42 دولار، في حين انخفض برميل خام نايمكس الأمريكي بنسبة 1.07% إلى 90.22 دولار للبرميل.

وجاءت التوقعات بعد ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 30% منذ منتصف يونيو حتى تجاوزت مستوى 95 دولارًا للبرميل هذا الأسبوع.

وأشار البنك الأمريكي إلى أن أغلب الاقتصادات الكبرى في العالم تتجه حاليًا نحو تحقيق الهبوط الناعم إلى إبطاء التضخم مع تجنب حدوث ركود.

