ختام فعاليات التدريب الصيفي لطلاب آثار مطروح

قال الدكتور مصطفى النجار، رئيس جامعة مطروح، اليوم الأربعاء الموافق العشرين من سبتمبر ٢٠٢٣، إن طلاب كلية الآثار واللغات بالجامعة، أنهوا فعاليات التدريب الصيفي بالمتحف القومي بالإسكندرية والمتحف المصري بالقاهرة، وذلك ضمن التعاون المشترك بين الجامعة وقطاع المتاحف التابع للمجلس الأعلى للآثار.

وأوضح رئيس جامعة مطروح، أن التدريب بالمتحف القومي بالإسكندرية استمر لمدة ثمانية أسابيع، واستمر التدريب الخاص بالمتحف المصري لمدة أربعة أسابيع، حيث اشتمل على جولة تعرفية بالمتحف والأقسام المختلفة، وظائف المتحف، شرح تفصيلي للبطاقات التعريفية الخاصة بالقطع الأثرية، الأرشيف، الإرشاد السياحي.

وأضاف الدكتور مصطفى النجار أن التدريب جاء في ضوء حرص قيادة الجامعة على تنمية مهارات الطلاب وصقل خبراتهم الميدانية والعملية، مثمنًا التعاون المشترك بين الجامعة وقطاع المتاحف التابع للمجلس الأعلى للآثار.

ومن جانبه توجه الدكتور محمد مغربي القائم بأعمال عميد كلية الآثار واللغات، بخالص الشكر إلى الدكتور مصطفى النجار لدعمه الدائم لجميع الأنشطة والبرامج التدريبية للطلاب، مضيفًا أن موضوعات الحقيبة التدريبية تضمنت: مقدمة عن علم المتاحف، مهام أمين المتحف، البحث العلمي، تسجيل الآثار، الأرشفة والتحول الرقمي، التعليم المتحفي لذوي الاحتياجات الخاصة، دور المتحف التعليمي وأنشطة التعليم المتحفي، أسلوب العرض المتحفي والمعارض المؤقتة، العلاقات العامة والتسويق بالمتحف، التنمية المستدامة بالمتحف.