توصيات مهرجان مسرح الهواة في دورته الـ19

شهد عمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، أمس الثلاثاء، حفل ختام مهرجان مسرح الهواة في دورته التاسعة عشرة، "دورة يسري الجندي" والذي أقيم في الفترة من 14 حتى 19 سبتمبر بقصر ثقافة روض الفرج، بحضور نخبة من النقاد والمسرحيين.

وخرج المهرجان بعدة توصيات أعلنها الشاعر والباحث مسعود شومان رئيس الإدارة المركزية للشئون الثقافية وهي:

١-ضرورة مراجعة النصوص المسرحية المؤداة باللغة وتدقيقها تدقيقًا يضمن انضباط الأداء ورؤية النص.

٢-التحقق من الأعمال المشاركة والتأكد من عدم عرضها في منافسات أخرى تمنح جوائز، من أجل البحث بشكل أو بآخر عن أعمال جيدة لم يتم إنتاجها من قبل.

٣-فتح المجال أمام مخرجين جدد إلى جانب المشاركين من قبل لتبادل الخبرات بين الأجيال.

٤- إعادة النظر في بنود اللائحة المعمول بها في المهرجان، وضبط المصطلحات الخاصة بالتسابق.

٥- إعداد دورات تدريبية متخصصة في فنون المسرح (التمثيل، الإخراج، الديكور، التأليف، الإضاءة... إلخ)، فضلاً عن دورات في اللغة العربية.

٦-توزيع استمارات المشاركة على الجمعيات التي تنتمي إليها الفرق المسرحية عقب انتهاء هذه الدورة.

٧- ضرورة مشاركة العناصر المسرحية (الأشعار والتأليف الموسيقى) بشكل أساسي في العروض المسرحية.

٨- إعداد قاعدة بيانات للفرق التي تنتمي إلى الجمعيات الثقافية، متضمنة تاريخ إنشاء الفرق، عروضها، مخرجيها، مشاركاتها السابقة في المهرجانات بشكل عام، ومهرجان مسرح الهواة بشكل خاص، والجوائز التي حصلت عليها.

٩-إعادة النظر في أعداد العناصر الفنية المشاركة في كل عرض من العروض المتقدمة للمهرجان.

١٠- دعم جمعيات الرواد بقصور الثقافة، وإنشاء الفرق المسرحية تحت هذه الجمعيات والاهتمام بتدريبهم.

١١- أن تعتمد الدورات القادمة على أعمال مؤلف مصري بعينه، أو يكن لديها تيمة مسرحية.

١٢-أن يكون مؤلف هذه العروض مصريا، حتى تتاح الفرصة للنص المسرحي المصري في احتلال مكانته اللائقة في عروض الهواة.

١٣-تقديم العروض الفنية الفائرة في المهرجان لعرضها بالمحافظات المختلفة (ضمن عروض التجوال).

١٤- تحديد موعد ثابت لإقامة المهرجان سنويا وهو النصف الأول من شهر سبتمبر.

وكانت الفعاليات الختامية قد شهدت تقديم جمعية الخدمات للأسرة والمجتمع ببورسعيد آخر العروض المسرحية المشاركة بالمهرجان وهو "آخر رايات الأندلس" تأليف مصطفى سعيد، إخراج محمد حسني، أعقبه ندوة نقدية لمناقشة النقاط الفنية والأدبية بالعمل.

وشهد حفل ختام المهرجان عرضًا فنيًا لفرقة كورال القصر لذوي القدرات الخاصة بقيادة المايسترو عادل مدبولي، تغنت خلاله بباقة متميزة من الأغنيات منها "زي ما هي حبها، حلوين من يومنا والله، كلمات، فوق الشوك، وبتسأل ليه عليا" وسط تفاعل كبير من الحضور.