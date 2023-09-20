حملات لإزالة التعديات ووقف أعمال البناء المخالف في قرى دشنا

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا، شمالي محافظة قنا، وقف وإزالة عدد من حالات البناء المخالف، والتعديات على أراضي أملاك الدولة، وفقًا لتعليمات اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، وعبداللاه خبير، رئيس مركز ومدينة دشنا.

وتمكنت الحملة برئاسة حمادة صلاح، رئيس الوحدة المحلية لقرية أبومناع غرب، من إزالة ووقف عدد من التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والبناء بدون ترخيص بنطاق الوحدة المحلية للقرية.

وتمكنت الحملة من إيقاف تخشيب شده خشبية، تخشيب أعمدة بالطابق الثاني علوي، ووقف تخشيب أسقف بالأدوار الأرضية، كما تم تنفيذ إزالة فورية لتعدى على أرض زراعية، عبارة عن سور بلوك وأسمنت، وتنفيذ إيقاف أعمال لبناء بدون ترخيص، في أبو مناع قبلي.

وأوضح رئيس الوحدة المحلية، أنه تم رصد أعمال البناء وإزالتها بالمهد، خاصة وأن تلك الأعمال كانت تتم دون الحصول على التصاريح اللازمة، وعلى الفور تم مصادرة مواد البناء بالمكان واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وتحرير المحاضر اللازمة.