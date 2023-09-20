ads
الأربعاء 20 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

حملات لإزالة التعديات ووقف أعمال البناء المخالف في قرى دشنا

حملة لإزالة التعديات
حملة لإزالة التعديات بدشنا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا، شمالي محافظة قنا، وقف وإزالة عدد من حالات البناء المخالف، والتعديات على أراضي أملاك الدولة، وفقًا لتعليمات اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، وعبداللاه خبير، رئيس مركز ومدينة دشنا.
وتمكنت الحملة برئاسة حمادة صلاح، رئيس الوحدة المحلية لقرية أبومناع غرب، من إزالة ووقف عدد من التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والبناء بدون ترخيص بنطاق الوحدة المحلية للقرية.
وتمكنت الحملة من إيقاف تخشيب شده خشبية، تخشيب أعمدة بالطابق الثاني علوي، ووقف تخشيب أسقف بالأدوار الأرضية، كما تم تنفيذ إزالة فورية لتعدى على أرض زراعية، عبارة عن سور بلوك وأسمنت، وتنفيذ إيقاف أعمال لبناء بدون ترخيص، في أبو مناع قبلي.
وأوضح رئيس الوحدة المحلية، أنه تم رصد أعمال البناء وإزالتها بالمهد، خاصة وأن تلك الأعمال كانت تتم دون الحصول على التصاريح اللازمة، وعلى الفور تم مصادرة مواد البناء بالمكان واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وتحرير المحاضر اللازمة.

ads
أشرف الداودى محافظ قنا الأراضي الزراعية وأملاك الدولة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة البناء بدون ترخيص مصادرة مواد البناء
ads