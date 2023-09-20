محافظ مطروح يوجه بضرورة التفاعل والتواصل والاستماع لمطالب وشكاوى المواطنين

عقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الأربعاء، اللقاء الدورى لخدمة المواطنين، بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام، والعميد حاتم السبع السكرتير المساعد، ورؤساء المدن ومديرى المديريات والإدارات التنفيذية المعنية.

حيث شدد محافظ مطروح على ضرورة التفاعل والتواصل المستمر والاستماع لمطالب وشكاوى المواطنين والإسراع في حلها وفق الإمكانيات والموارد المتاحة مع الإسراع فى حلها واتخاذ كل جهة لدورها والإجراءات اللازمة ورفعها للمستوى الأعلى في عدم إمكانية حلها لتذليل أى معوقات للتيسير على المواطنين.

واستعرضت رجاء سالم مدير المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالمحافظة، فى بداية اللقاء جهود المحافظة في توفير الرعاية والخدمات للمواطنين خلال الفترة من أول أغسطس حتى منتصف سبتمبر الجارى، ومنها خطابات تحويل 24 حالة على نفقة المحافظة لتلقى العلاج بمستشفيات خارجها لظروفهم الصحية والاجتماعية الحرجة بتكلفة 113.5 ألف جنيه، وكذا تقديم مساعدات مالية وشهرية لعدد 383 حالة بتكلفة 241 ألف جنيه، وتوزيع كراتين مواد غذائية لغير القادرين وغيرها من خدمات ومساعدات ليصل عدد المستفيدين 707 مستفيدين بتكلفة 354 ألف جنيه.

كما تم استعراض مؤشر الرد على طلبات وشكاوى المواطنين عبر البوابات الإلكترونية وخطوط الواتس وصفحات التواصل الاجتماعي بإجمالى 5606 طلبات تم الرد وتنفيذ وإنجاز 5532 طلب و74 قيد الإجراء بنسبة إنجاز 99%.

عقب ذلك تم الاستماع لشكاوى عدد من المواطنين كل منهم على حدا مع رد كل جهة معنية واتخاذ التوجيه والقرار والإجراءات اللازمة في حينه.

حيث وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح لشركة الكهرباء بحصر جميع الصناديق الكهربائية بمنطقة البيت بيتك ٢ بعلم الروم والانتهاء من جميع الاصلاحات بها، ووجه لمجلس مدينة مرسى مطروح لتركيب كشافات بمنطقة الكيلو ٣ شرق سور النجدة ومعاينة رصف الطريق وذلك استجابة لطلب أهالى المنطقة.

أما بشأن طلب أهالى سكان شارع عبد العزيز متفرع من الإمام مالك بالكيلو ٧ بالعمل على توفير خط للمياه، وجه محافظ مطروح لشركة المياة بالإسراع فى دراسة الطلب والتيسير على المواطنين.

كما وجه محافظ مطروح لمجلس مدينة مرسى مطروح بمراجعة صيانة كشافات الإنارة وإزالة القمامة بعزبه المغاربة، مع إدراج أعمال رصف الطريق حتى شارع عيسى ضمن وفورات خطة 2023 /2024.

وبشأن طلب أهالى قريه أطنوح، وجه لمديرية الطرق بتمهيد الطريق، ووجه لمجلس مدينة مرسى مطروح بإدراج رصف 100 متر من الطريق الدولى حتى مدرسة الأشراف بالكيلو 9 ضمن وفورات الخطة فى ضوء الإمكانات المتاحة، ولمديرية الطرق بتمهيد الطرق وتركيب ماسورة لصرف مياه الأمطار أمام المدرسة، كما وجه لمديرية التربيه والتعليم بمراجعة موقف العجز بالمدرسين بالمدرسة خاصة مدرسي اللغة العربية والعلوم.

محافظ مطروح يوجه بضرورة التفاعل والتواصل المستمر والاستماع لمطالب وشكاوى المواطن

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