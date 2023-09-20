ads
الأربعاء 20 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزارة العمل: تحصيل 97 ألف جنيه مستحقات 18 عاملا بشركة مقاولات بشرم الشيخ

وزارة العمل
وزارة العمل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلنت وزارة العمل عن نجاح مديرية العمل بمحافظة جنوب سيناء في  الحصول على مستحقات 18 عاملا بإحدى شركات المقاولات المتعاقدة مع أحد أكبر المنتجعات السياحية بمدينة شرم الشيخ، والتي بلغت 97 ألفا و675 جنيها، وتسليم العمال مستحقاتهم بعد نجاح التسوية الودية التي قام بها مكتب عمل شرم الشيخ مع مسئولي الشركة، وذلك في إطار سعى المديرية بكافة أجهزتها للعمل على حماية ورعاية حقوق العمالة داخل قطاعات العمل المختلفة، تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بتعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية و توعية العمال بحقوقهم وواجباتهم، والتواجد المستمر بين العمال لتهيئة مناخ عمل آمن يزيد من الإنتاجية ويساهم فى تحقيق التنمية المستدامة .

وأوضح أشرف علم الدين، مدير مديرية جنوب سيناء، فى تقريرٍ للوزارة، أن المديرية حريصة بصفة دائمة على حماية ورعاية حقوق العمال ، وتعزيز العلاقات مع أصحاب الأعمال ، وكذلك الاستماع إلى مطالبهم المشروعة وتحقيقها بصفة ودية ، واتخاذ الإجراءات القانونية التي نص عليها القانون فى بعض الشكاوى ، ومؤكداً استعداد أجهزة المديرية لتلقي أية شكوى عمالية فردية أو جماعية والرد عليها فى إطار أحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له ، داخل منشآت القطاع الخاص والاستثماري ، وذلك في ظل الجمهورية الجديدة جمهورية العمل التي يرسى قواعدها الرئيس عبد الفتاح السيسي .

 

 

 

FB_IMG_1695204452645
FB_IMG_1695204452645
FB_IMG_1695204450599
FB_IMG_1695204450599
FB_IMG_1695204448463
FB_IMG_1695204448463
ads
التنمية المستدامة الجمهورية الجديدة الرئيس عبد الفتاح السيسي العملية الانتاجية القطاع الخاص حقوق العمالة شكوى عمالية محافظة جنوب سيناء مدينة شرم الشيخ وزير العمل حسن شحاته وزارة العمل
ads