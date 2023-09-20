رومانيا: إنقاذ طاقم سفينة شحن في البحر الأسود بعد وقوع انفجار

أعلنت السلطات الرومانية، اليوم الأربعاء، أنه تم إنقاذ طاقم سفينة شحن في البحر الأسود بعد أن اصطدمت على ما يبدو بلغم بحري.

ونقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية عن وكالة الإنقاذ البحري الرومانية قولها، إنه تم إجلاء أفراد طاقم السفينة "سيما" البالغ عددهم 12 شخصا ونقلهم لتلقي الرعاية الطبية اللازمة في ميناء "سولينا" بالقرب من الحدود مع أوكرانيا، وذلك عقب وقوع انفجار على بعد حوالي 40 كيلومترا (25 ميلا) قبالة الشاطئ.

وأضافت الوكالة الرومانية أن الانفجار وقع في غرفة محركات السفينة، وذلك بحسب المعلومات الأولية.

وقال الطاقم إنه يعتقد أن السفينة اصطدمت بلغم، لكن السلطات الرومانية قالت إنها لم تؤكد بعد سبب الانفجار.