ads
الأربعاء 20 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ضبط 20 طن مستلزمات إنتاج داخل أحد مصانع المخصبات الزراعية ببلبيس

ضبط اسمدة
ضبط اسمدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تمكنت إدارة تموين بلبيس اليوم برئاسة أحمد حسين مدير الإدارة ومفتشي الإدارة من تحرير المحضر رقم ١٢٢١٨ جنح مركز شرطة بلبيس ضد صاحب مصنع لتصنيع المخصبات الزراعية بناحية المنطقة الصناعية انشاص الرمل وتم ضبط ٢٠ طن مستلزمات إنتاج  زراعيه (مواد خام) ومنتجات نهائية مختلفة ومخصبات زراعية ومستلزمات انتاج مجهوله المصدر بدون فواتير وإدارة المصنع بدون ترخيص من الجهات المختصة.

كما تم تحرير محضر رقم ١٥٣٧٩ جنح مركز شرطة بلبيس ضد صاحب محل بقاله بناحيه عزبه الغرابوه انشاص الرمل لبيعه سجائر بأزيد من السعر الرسمي.

والمحضر رقم ١٦٨٥٧ جنح مركز شرطة بلبيس ضد / صاحب محل بقاله بقرية سلمنت لبيعه سجائر بأزيد من السعر الرسمي.

من جانبه كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة تموين الشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع والأنشطة التجارية المتواجدة بنطاق المحافظة للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

ads
الأنشطة التجارية احمد حسين الحملات التموينية المخصبات الزراعيه المصنع بدون ترخيص
ads