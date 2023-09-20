ضبط 20 طن مستلزمات إنتاج داخل أحد مصانع المخصبات الزراعية ببلبيس

تمكنت إدارة تموين بلبيس اليوم برئاسة أحمد حسين مدير الإدارة ومفتشي الإدارة من تحرير المحضر رقم ١٢٢١٨ جنح مركز شرطة بلبيس ضد صاحب مصنع لتصنيع المخصبات الزراعية بناحية المنطقة الصناعية انشاص الرمل وتم ضبط ٢٠ طن مستلزمات إنتاج زراعيه (مواد خام) ومنتجات نهائية مختلفة ومخصبات زراعية ومستلزمات انتاج مجهوله المصدر بدون فواتير وإدارة المصنع بدون ترخيص من الجهات المختصة.

كما تم تحرير محضر رقم ١٥٣٧٩ جنح مركز شرطة بلبيس ضد صاحب محل بقاله بناحيه عزبه الغرابوه انشاص الرمل لبيعه سجائر بأزيد من السعر الرسمي.

والمحضر رقم ١٦٨٥٧ جنح مركز شرطة بلبيس ضد / صاحب محل بقاله بقرية سلمنت لبيعه سجائر بأزيد من السعر الرسمي.

من جانبه كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة تموين الشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع والأنشطة التجارية المتواجدة بنطاق المحافظة للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.