حمل أم فتاق.. حقيقة "البقرة المعجزة" في البحيرة| فيديو

تصدرت "بقرة البحيرة" حديث السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية، حدث يقع لأول مرة بقرة عمرها ٤ أشهر "حامل" وعلي وشك الولادة، الأمر الذى أثار الدهشة هو صغر سن البقرة لتصبح حاملا.

ويقول أهالي القرية التابعة لمحافظة البحيرة أنه سيتم إجراء ولادة قيصرية يوم الجمعة المقبل.

وعلق الدكتور إيهاب صابر، رئيس الخدمات البيطرية"، أنها ليست حامل لكنه خلل هرمون، موضحاً أنه تورم وأن البقرة تعانى من حالة مرضية.

كما أكد أساتذة كلية الطب البيطرى بجامعة دمنهور، أن البقرة غير مكتملة البلوغ الجنسى، وأن الورم الظاهر عبارة عن ورم نتيجة فتاق في منطقة الضرع بسبب ضعف عضلات البطن، الأمر الذي تسبب في سقوط الأمعاء الداخلية في منطقة الضرع وإتساع الفتاق.