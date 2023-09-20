ads
الأربعاء 20 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

تليفزيون البوابة

حمل أم فتاق.. حقيقة "البقرة المعجزة" في البحيرة| فيديو

حقيقة بقرة البحيرة
حقيقة بقرة البحيرة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تصدرت "بقرة البحيرة" حديث السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية، حدث يقع لأول مرة بقرة عمرها ٤ أشهر "حامل" وعلي وشك الولادة، الأمر الذى أثار الدهشة هو صغر سن البقرة لتصبح حاملا.

ويقول أهالي القرية التابعة لمحافظة البحيرة أنه سيتم إجراء ولادة قيصرية يوم الجمعة المقبل.

وعلق الدكتور إيهاب صابر، رئيس الخدمات البيطرية"، أنها ليست حامل لكنه خلل هرمون، موضحاً أنه تورم وأن البقرة تعانى من حالة مرضية.

كما أكد أساتذة كلية الطب البيطرى بجامعة دمنهور، أن البقرة غير مكتملة البلوغ الجنسى، وأن الورم الظاهر عبارة عن ورم نتيجة فتاق في منطقة الضرع بسبب ضعف عضلات البطن، الأمر الذي تسبب في سقوط الأمعاء الداخلية في منطقة الضرع وإتساع الفتاق.

 

ads
حالة مرضية ولادة قيصرية البقرة المعجزة بقرة البحيرة
ads