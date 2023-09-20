ضمن مشروع استصلاح ألف فدان.. محافظ قنا يشهد حصاد محصول فول الصويا

شهد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اليوم حصاد محصول فول الصويا ضمن مشروع استصلاح وزراعه ألف فدان، تم زراعتهم بمحاصيل الذرة والبرسيم والفول الصويا لسد الاحتياجات والفجوة الموجودة ببعض المحاصيل، رافقه الدكتور حازم عمر نائب المحافظ والدكتورة أسماء أحمد حسين المشرف على مشروعات التدوير بالمحافظة، وأشرف الطيب مدير مشروعات الأمن الغذائي، وثابت إبراهيم مدير الغابة بالمشروعات وعدد من القيادات التنفيذية.

ومن جانبه، قال محافظ قنا إن الهدف من زراعة محصول فول الصويا هو الوصول إلى أعلى نسب من الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية التي تحقق الأمن الغذائي، فضلًا عن أنه يتناسب مع نوعية التربة المُستصلحة حديثا.

وأضاف الداودي أن الفول الصويا يعد أحد المحاصيل المهمة لاستخدامه في إنتاج العلف الحيواني، بما يساهم في وفرة المعروض من العلف الحيواني بالأسواق ومن ثم خفض سعر الطن.

وتابع الداودي أنه تم الاستعانة بعدد من المتخصصين في مجال الزراعة لتطبيق التوصيات الفنية الخاصة بزراعة محصول فول الصويا، من حيث إختيار التقاوى المناسبة لطبيعة التربة ودرجة الحرارة في الصعيد، وكذلك تحديد الموعد المناسب لزراعته، وتطبيق أنظمة الرى الحديث، وتزويده بكميات ونوعيات الأسمدة المناسبة، بما يضمن تحقيق معدلات الإنتاج الطبيعية للفدان.