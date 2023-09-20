كشف غموض العثور على جثة مقتول في الخانكة

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، غموض واقعة العثور على جثة عاطل، لقي مصرعه إثر إصابته بعيار ناري بدائرة مركز شرطة الخانكة.

وتبين أن مرتكب الواقعة هو صديق المتوفي، وذلك لحدوث مشادة كلامية فيما بينهما بسبب خلافات مالية تطورت لمشاجرة أطلق خلالها المتهم عيار ناري من سلاح ناري "بندقية خرطوش" وفر هاربا، إلى أن جرى ضبطه، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كان تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الخانكة، يفيد ورود بلاغ من الأهالى بالعثور على جثة شخص مقتول بدائرة المركز إثر إصابته بعيار ناري.



جرى إخطار اللواء محمد السيد مدير إدارة البحث الجنائى بالقليوبية، وتم تشكيل فريق بحثى أشرف عليه بقيادة المقدم أحمد عبدالجليل رئيس مباحث مركز الخانكة، حيث كشفت التحريات مقتل "محمد س. م"، 32 سنة، عاطل، إثر إصابته بعيار نارى، من سلاح ناري، وبالمعاينة والفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة صديق المجنى عليه "سلامة ش. خ"، 22 سنة، حيث حدثت بينهما مشادة كلامية لوجود خلافات مالية بينهما تطورت لمشاجرة قام خلالها المتهم بإطلاق عيار ناري من سلاح نارى وإصابة المجنى عليه التي أودت بحياته.



وبعد إعداد الأكمنة اللازمة تمكن النقيب أحمد طلعت عدس معاون مباحث المركز، من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وبإرشاده تم ضبط السلاح المستخدم بالواقعة "بندقية خرطوش"، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

