الزمالك يدخل معسكرًا مغلقًا استعدادًا لمواجهة بيراميدز غدًا

يستعد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك لمواجهة بيراميدز، المقرر لها غدًا الخميس في تمام الساعة السابعة مساءً على استاد الدفاع الجوي، لحساب منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدوري المصري.

وكشف مصدر بنادي الزمالك، أن الجهاز الفني بقيادة الكولمبي خوان كارلوس أسوريو، عن دخول الفريق في معسكر مغلق، اليوم الأربعاء.

ويسعى أسوريو، لتحقيق الفوز الأول مع الزمالك في الموسم الجديد، بعد سقوط الفريق بهدفين دون رد أمام آرتال سولار الجيبوتي، مساء السبت الماضي، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

ويقترب أحمد فتوح، من الغياب عن صفوف الفريق، بسبب إصابة في آلام في عضلات البطن، تعرض لها خلال تواجده مع المنتخب المصري في معسكره الأخير، وأدت إلى غيابه عن صفوف الزمالك خلال مواجهة آرتا سولار الجيبوتي في بطولة الكونفيدرالية.

ويفتقد الزمالك خلال مواجهة الغد لجهود الثنائي أحمد سيد زيزو وحاتم سكر، بسبب حصول الثنائي على 3 بطاقات صفراء من الموسم الماضي.