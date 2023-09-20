لتميزهم في مهرجان المسرح بتونس.. محافظ قنا يكرم فرقة أناكوندا

كرم اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، فرقة "أناكوندا" للعروض المسرحية التابعة لمديرية الشباب والرياضة، لمشاركتها بالفعاليات المسرحية بدولة تونس وحصولها على درع "التميز" بمهرجان ربيع الوفاء للمسرح العربي، فضلا عن حصولها على درع "الروح الجماعية" بمهرجان أيام فاجا العربية للمسرح بمدينة باجة فى دولة تونس، جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، وحسام حمودة السكرتير العام، ومحمد صلاح ابو كريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة.

حيث أعرب محافظ قنا، عن تقديره لما تقدمه الفرقة من عروض مسرحية متميزة وتمثيلهم المشرّف للمحافظة في العديد من المحافل الدولية والمحلية وحصولهم علي مراكز متقدمة، مشيرا إلى أن محافظة قنا لديها مخزون ثقافي يجعلها تتربع علي عرش الثقافة والأدب، فهي أنجبت العديد من القامات الثقافية والفنية والعلمية في مختلف المجالات.

من جانبهم أعرب المكرمون عن امتنانهم لاستقبال محافظ قنا لهم وتكريمهم واهتمامه بقطاعى الثقافة والفنون، باعتبارهما أحد الوسائل الهامة للحماية الفكرية ومحاربة الأفكار المتطرفة، والارتقاء بالوعي الثقافي.