زيلينسكي: ليس من الواضح ما إذا كان يمكن تحقيق تقدم كبير هذا العام

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم /الأربعاء/ إن الهجوم المضاد الذي تشنه أوكرانيا مستمر، ولكن ليس من الواضح ما إذا كان من الممكن تحقيق تقدم كبير هذا العام.

وأضاف زيلينسكي -في تصريحات إعلامية نقلتها وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية ردا على سؤال عما إذا كان من الممكن تحقيق انفراجة كبيرة هذا العام في الهجوم العسكري المضاد لأوكرانيا- "أعتقد أن لا أحد يعرف، حقا".

وتابع "لكنني أعتقد أننا سنحقق المزيد من النجاح"، وذلك في إشارة إلى المكاسب التي حققتها أوكرانيا في الشرق.

وأشار زيلينسكي إلى أنه يظل يركز على الحصول على المزيد من الصواريخ طويلة المدى من الولايات المتحدة، مضيفا أن أوكرانيا لا تريدها لاستهدف روسيا ولكن للحفاظ على مستوى القدرات في ساحة المعركة بين الجانبين.

