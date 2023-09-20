"ألبوم الوطن للفنون المرئية" يقدم أعمال الفنان التشكيلي إبراهيم بريدى

تقدم مبادرة ألبوم الوطن للفنون المرئية لحفظ وتوثيق التراث أعمال الفنان التشكيلي إبراهيم بريدي على منصة ألبوم الوطن والذي يستمر حتى نهاية شهر سبتمبر الحالي.

وحول المعرض الإلكتروني للفنان التشكيلى ابراهيم البريدى يقول أحمد راضي مؤسس المبادرة إن هذا المعرض يأتى من خلال سلسلة المعارض الفردية التى نقوم بتنظيمها للفنانين الكبار التى توثق أعمالهم للتراث المصري والحياة الشعبية الأصيلة والفنان الكبير ابراهيم البريدى من الفنانين الذين لهم أسلوب خاص ومتميز وله رؤية خاصة فى التعبير عن الحياة الشعبية والروح المصرية الأصيلة والعناصر والكنوز التراثية المختلفة ونقدم له من خلال هذا المعرض الشكر والتقدير على دوره الهام فى توثيق تراثنا المصري الأصيل من خلال لوحاته وابداعاته المختلفة .

وعن مبادرة ألبوم الوطن قال الإعلامى والفنان أحمد راضى بدأنا المبادرة في عام ٢٠١٤ واستطعنا من خلال المبادرة تنظيم العديد من الفعاليات الإليكترونية الدولية والمحلية على منصة ألبوم الوطن وشارك في الفعاليات المختلفة مجموعة كبيرة وأسماء هامة في عالم الفنون التشكيلية والتصوير الفوتوغرافي وصناع الأعمال التوثيقية وتم عرض الكثير من أعمالهم المختلفة التى تعبر عن الكنوز التراثية المختلفة.

وحول المشاركة العربية أكد أحمد راضي أن الفعاليات شهدت مشاركة عربية كبيرة لمجموعة كبيرة من المبدعين العرب في مجال الفنون المرئية وخاصة من العراق والجزائر والمغرب والسودان واليمن وسلطنة عمان وغيرها من المجتمعات والدول المختلفة وتم عرض أعمالهم سواء من خلال المعارض الإليكترونية الفردية التى تم تنظيمها لهم او من خلال المشاركات المتميزة لهم في ملتقي ألبوم الوطن الإلكتروني الدولي عبر دوراته المختلفة.

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