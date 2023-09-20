فتوح يقترب من الغياب عن صفوف الزمالك أمام بيراميدز

اقترب أحمد فتوح، لاعب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، من الغياب عن صفوف الفريق خلال مواجهة بيراميدز المقبلة، المقرر لها غدًا الخميس في تمام الساعة السابعة مساءً على استاد الدفاع الجوي لحساب منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدوري المصري.

ويعاني فتوح من إصابة في آلام في عضلات البطن، تعرض لها خلال تواجده مع المنتخب المصري في معسكره الأخير، وأدت إلى غيابه عن صفوف الزمالك خلال مواجهة آرتا سولار الجيبوتي في بطولة الكونفيدرالية.

ويؤدي أحمد فتوح برنامجا تدريبيا خاص، ويسعى الجهاز الطبي للزمالك بقيادة الدكتور محمد أسامة لتجهيز اللاعب من خلال برنامج تأهيلي خاص كي يتماثل للشفاء من الإصابة.

ويفاضل أسوريو بين محمد عبد الشافي وعبد الله جمعة، لقيادة لجبهة اليسرى، في ظل غياب حاتم سكر، بسبب تراكم البطاقات الصفراء من الموسم الماضي.