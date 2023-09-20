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الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

وكيل "تعليم دمياط" يوجه بمتابعات مكثفة لمدارس المحافظة استعدادًا للعام الدراسى الجديد

جانب من استعدادات
جانب من استعدادات المدارس للعام الدراسي الجديد
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اكد المهندس "على عبد الرؤوف" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط أن الدكتورة "منال عوض" محافظ دمياط، وجهت برفع درجة التأهب والاستعداد التام بكافة الاجهزة بالمحافظة للتأكيد على جاهزية المدارس والانتهاء من كافة أعمال الصيانة قبل بدء الدراسة.

وأوضح "وكيل الوزارة" أنه تم وضع خطة شاملة للتأكد من تجهيز المدارس بالمستلزمات اللازمة لبداية العام الدراسي بنجاح، مشيرا أنه تم تكليف القيادات التعليمية بالإشراف عليها وضمان تنفيذها بشكل صحيح، في ضوء أهمية العمل المشترك بين القيادات التعليمية وأعضاء هيئة التدريس والمجتمع المحلي لتحسين جودة التعليم وتوفير محيط تعليمي آمن وملائم للطلاب.

وأكد انتظام عمل لجان المتابعة التي تم تشكيلها أيضا للمرور على جميع المدارس للتأكد من جاهزيتها وتوافر شروط السلامة الإنشائية، وتوافر كافة عوامل الأمان التي تحول دون تعرض الطلاب للخطورة بمختلف المدارس.

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العام الدراسي الجديد الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بداية العام الدراسي جاهزية المدارس
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