لتنمية مهارات العربية.. تدريب معلمى الفصل الواحد فى الوادى الجديد

قال المهندس سيد عبد العزيز عطية وكيل التعليم بالوادى الجديد، إنه ضمن سلسلة البرامج التدريبية للتنيمة المهنية المستدامة لمعلمى المحافظة ، جرى تنفيذ احد البرامج التدريبية لمعلمى الفصل الواحد لصقل وتنمية مهارات اللغة العربية بالتنسيق مع إدارة التعليم المجتمعى بالمديرية وتوجيه عام اللغة العربية.

تضمن البرنامج عدة محاور منها التعرف على مهارات اللغة العربية وفنونها وكيفية التواصل مع متعلمى الفصل الواحد ، فضلا عن تعزيز التفاعل بين المعلمين والمتعلمين داخل الفصل.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، وحنان مجدى نائب المحافظ.