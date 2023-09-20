10 تخصصات طبية في قافلة جديدة لتقديم الرعاية الصحية للأولى بالرعاية بالمنوفية

نجحت جمعية الأورمان، عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموي، فى تنظيم قافلة طبية جديدة لدعم 92 مريضا ومريضة من خلال تقديم خدماتها الطبية، وتعزيز التنمية الاجتماعية والتوعوية وذلك تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعى بالمنوفية وبالتعاون مع المستشفى الجامعى بشبين الكوم، تنفيذاً لتعليمات اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية.

وقال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الاورمان، إنه تم تحديد 10 تخصصات طبية الأكثر احتياجاً للمرضى، شملت: (صدر – عيون – أعصاب – عظام – مخ وأعصاب – سمعيات – جراحة عامه – أطفال – باطنة – مسالك)، حيث تم الكشف على الحالات وتقديم العلاج لها بالمجان، موضحًا أن المرضى المستفيدين من الأسر الأولى بالرعاية والأسر الأكثر احتياجًا بقرى جريس ومنشأة جريس والانجب بمركز منوف، وقرية كفردواد بمركز السادات فى محافظة المنوفية.

وأشار إلى أنه تم إجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان مع تحمل نفقات انتقال المرضى ذهابا وعودة، بالإضافة إلى إجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا إلى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب، وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا.

وأضاف، أن الجمعية بمحافظة المنوفية نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحى.