يوسف أشرف مصيلحي يوجه رسالة خاصة لوالده الراحل بعد عزائه

بعث ابن الفنان أشرف مصيلحي رسالة مؤثرة لوالده الراحل عبر حسابه على إنستجرام بعد عزائه الذي أقيم أمس الثلاثاء، وحضره عدد كبير من نجوم الفن.

وكتب يوسف أشرف مصيلحي على حسابه بإنستجرام معلقا على صور له مع والده بمراحله العمرية المختلفة: “الله يرحمك يا أطيب وأجدع وأحن أب في الدنيا، كان نفسي تكون موجود وشايف حب الناس وروحك الحلوة الموجودة في كل حد فينا تشوف الناس كلها بتقول عليك إيه من أصغر واحد لحد أكبر واحد”.

وتابع: "أنا فعلًا مش فاكر ولو مرة واحدة أنت عملت حاجة ضايقتني أو حتى شدينا مع بعض زي أي أب وابنه وده عشان إحنا كنا صحاب وكنت بتفهمني وعارف دماغي، عارف إنك دلوقتي مرتاح أكتر بكتير وأكيد مبسوط وأنت شايفنا كلنا متجمعين وحاسس أكيد بكل المحبة اللي كانوا موجودين اليومين دول وهيفضلوا موجودين على طول، ودلوقتي أنا هعرف أتكلم معاك وعارف إنك هتسمعني يمكن أكتر من آخر فترة كنت موجود وسطنا عشان كنت تعبان فمش بعرف أتكلم معاك".

وأنهى الرسالة كاتبا: “عايزك تعرف إني بحبك أوي وهفضل شايل اسمك وأنا فخور إنك أبويا لحد لما أجيلك إن شاء الله.. بجد بحبك أوي يا بابا وعارف إنك أكيد في الجنة إن شاء الله”.

وحرص مجموعة من نجوم الفن على تقديم واجب العزاء فى الفنان الراحل أشرف مصيلحى، أمس الثلاثاء، بمسجد المشير طنطاوى، بالتجمع الخامس.

واستقبلت المخرجة منال الصيفى زوجة الراحل وأسرته العزاء، الذي حضره العديد من نجوم الفن، وكان فى مقدمتهم النجم هاني رمزى وهند صبرى والمخرجان أحمد نور وخالد جلال، والمنتج جابي خورى، والمخرج شادى علي وأمير كرارة ومحمد جمعة ودينا فؤاد وتامر فرج، بالإضافة إلى مادلين طبر ومحمد هنيدى وشريف منير وداليا البحيرى، وبشرى وريم البارودى وصفاء جلال.