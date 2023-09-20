ads
الأربعاء 20 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ الغربية يتفقد مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بنهطاي وشرشابة

جانب من الجوله
جانب من الجوله
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة أقامت مشروعات عملاقة في كافة المجالات داخل قرى الريف المصري، والتي ظلت مهمشة لسنوات طويلة دون النظر إليها، وكانت تفتقر العديد من الخدمات العامة والمرافق، ولكن الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها الرئيس عبد الفتاح السيسي سرعان ما قامت بتغير هذا الوضع الصعب بعد إطلاق مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف وتوفير الحياة الكريمة لسكانه، جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها صباح اليوم لمتابعة أعمال المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز زفتى بحضور إبراهيم فايد رئيس مركز ومدينة زفتى.

بدأت الجولة بتفقد كورنيش نهطاي المقام على ترعة العطف بقرية نهطاى، والذي يعتبر أول كورنيش يجرى إنشاؤه في قرية ضمن قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة، مبنى مجمع الخدمات الحكومية بنهطاي كما تفقد المحافظ محطة مياه الشرب بنهطاي.
واختتمت الجولة في قرية شرشابة حيث تفقد المحافظ مركز شباب الدكتور عبد الأحد جمال الدين وإنشاء وحدة الحديد والمنجنيز بمحطة مياه الشرب والصرف الصحي، مركز طب الأسرة بشرشابة.

ads
الجمهورية الجديدة الخدمات الحكومية الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية
ads