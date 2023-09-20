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الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

أمن القاهرة يكشف تفاصيل طعن أجنبي زوجته وقتل شقيقتها بعابدين

المتهم والمضبوطات
المتهم والمضبوطات
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كشفت أجهزة الأمن بالقاهرة تفاصيل قتل طعن أجنبى زوجته وشقيقتها، مما تسبب فى مقتل شقيقة الزوجة بعابدين.

وتلقى قسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة، بلاغا بتواجد أحد الأشخاص ممسكاً بيده سلاح أبيض "سكين" وفى حالة هياج أمام أحد العقارات بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص أمكن السيطرة عليه وضبطه، وتبين أنه "يحمل جنسية إحدى الدول"- مقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، وبحوزته سلاح أبيض "سكين"، وتبين أنه نظراً لوجود خلافات زوجية بينه وبين زوجته (مالكة مطعم "تحمل ذات الجنسية" - مصابة بجروح وسحجات متفرقة بالجسم) حضر لمحل عملها وأثناء معاتبتها حدثت بينهما مشادة كلامية تدخلت على إثرها شقيقتها "تحمل ذات الجنسية" تطورت لمشاجرة تعدى خلالها عليهما باستخدام السلاح المضبوط بحوزته مُحدثًا إصابتهما، والتى أودت بحياة شقيقة زوجته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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