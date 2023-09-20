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الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

ارتفاع حصيلة قتلى العمليات العسكرية لأذربيجان في أرمينيا إلى 32 قتيلًا

القتال في أرمينيا
القتال في أرمينيا
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أعلنت السلطات في أرمينيا، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة قتلى العملية العسكرية الأذربيجاية في كاراباغ إلى 32 قتيلًا.

فيما أكد الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، أن تسليم القوات الأرمينية أسلحتها في قره باغ، شرط أساسي لوقف باكو عمليتها العسكرية في الإقليم.

وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين علييف ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، وفقا لمكتب الرئاسة الأذربيجانية، حسبما ذكرت قناة (روسيا اليوم).

وذكرت الرئاسة الأذربيجانية أن علييف تلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير الخارجية الأمريكي، وأوضح خلاله أن باكو وجدت نفسها مضطرة لبدء عملية عسكرية محدودة لمكافحة الإرهاب في المنطقة ومنع استفزازات جديدة من قبل أرمينيا في قره باغ، مضيفا أن القوات الأذربيجانية لا تقصف المدنيين ومنشآت البنية التحتية، ويتم فقط تحييد الأهداف العسكرية المشروعة.

وكانت وزارة الدفاع الأذربيجانية قد اعلنت أمس الثلاثاء بدء عملية عسكرية لـ"مكافحة الإرهاب" واستعادة النظام الدستوري في قره باغ"، ووصفت أرمينيا ما يحدث بأنه اعتداء من جانب أذربيجان، مشيرة إلى أنه لا توجد أي قوات عسكرية أرمنية في قره باغ.

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استعادة النظام الدستوري الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف وزير الخارجية الامريكي
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